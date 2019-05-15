Кабмін готує "дзеркальний" удар по Росії

Кабінет міністрів України сьогодні, 15 травня, планує ухвалити рішення про введення дзеркальних квот, ембарго та спеціальних мит щодо товарів з Росії.

Про це заявив прем`єр-міністр Володимир Гройсман на сьогоднішньому засіданні уряду, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення щодо введення дзеркальних санкцій проти Росії як відповідь на економічну агресію. Також ми введемо ембарго на ті товари, які ми сьогодні повністю виробляємо або можемо замінити, як відповідь (на недружні дії Росії – ред.). Ми введемо спеціальні мита на російські товари для того, щоб по цих напрямках (дзеркальні квоти, ембарго і спеціальні мита на російські товари – ред.) дати відповідь агресору, який економічно хоче нанести шкоду нашій державі", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Росія Дмитро Медведєв підписав постанову, яка заборонила експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну.

Росія також розширила список заборонених на ввезення з України окремих видів продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 млн доларів.

Додамо, що за даними Державної служби статистики України, за січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%.