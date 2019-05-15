"Випустили всіх собак": Гройсман скаржиться на жорсткий опір реформі ДФС

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що уряд зустрівся з "опором системи" при реформуванні Державної фіскальної служби, яку розділили на податкову та митну служби.

Про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду, повідомляє БІЗНЕС.

Він наголосив, що державна подткова та митна служби потребують "тотального перезавантаження". "За весь час таких спроб нам дуже важко вдавалося отримати хоча б малий результат. Настільки було важко, тому що система опирається. І всі ті, хто цю систему утримують по сьогоднішній день, завжди чинять опір будь-яким змінам", - поскаржився очільник уряду.

Він заявив, що як тільки починає реформувати якусь сферу, на них "запускають усіх собак". "Наше завдання - остаточно розділити ДФС на дві служби – митну та податкову. Зробити їх прозорими, відкритими, налагодити діалог із бізнесом, зробити якісне проходження усіх процедур", - наголосив Гройсман.

У цьому контексті, незважаючи на будь-який опір, він поставив перед Державною податковою службою завдання стати "відкритою службою, яка працює як сервісна по відношенню до бізнесу". "Податкова не має кошмарити бізнес. Підприємець заробив кошти, заплатив податки – до нього немає жодних питань", - вважає прем`єр.

Нагадаємо, у грудні 2018 року уряд вирішив розділити Державну фіскальну службу на Державну податкову та Державну митну служби на два окремих центральних органи виконавчої влади.

6 березня 2019 року Кабмін затвердив положення про податкову та митну служби і згодом оголосив конкурси на зайняття посад керівників цих служб.

8 травня уряд призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби терміном на п'ять років.

Проте 13 травня держреєстратор Віталій Желінський повідомив, що призупинив реєстрацію податкової як юридичної особи.