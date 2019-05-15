Зеленський хоче компромісу з МВФ і просить у банкірів "дешевих" кредитів

Про це він сказав на зустрічі з керівниками провідних іноземних банків в Україні, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Зеленського.

"Дефолт - не компроміс, треба шукати компроміс з МВФ", - наголосив Зеленський.

Саме співпрацю з МВФ, незалежність НБУ і дотримання виваженої політики у сфері публічних фінансів він вважає пріоритетними для забезпечення макроекономічної стабільності держави.

Зеленський також запевнив, що як президент буде гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну. Він погодився з банкірами, що наріжним каменем для забезпечення економічного зростання та залучення іноземних інвестицій є судова реформа й забезпечення захисту прав інвесторів і кредиторів.

Говорячи про банківську політику, Зеленський наголосив на необхідності забезпечити прозорі та рівні правила гри і для приватних, і для державних банків. Також він підтримав реформу корпоративного управління у державних банках, яка усунула б політичний вплив на них.

Крім того, під час зустрічі обраний президент висловив надію на зниження процентних ставок за кредитами для корпоративного бізнесу і домогосподарств, що сприятиме зростанню бізнес-активності в країні. "Зменшення ставок за кредитами стане поштовхом до економічного зростання. Бо наразі люди налякані й не довіряють банкам", — зауважив Зеленський.

Керівники банків, зі свого боку, запевнили його у своїй підтримці й готовності співпрацювати. Зокрема, голова Форуму провідних міжнародних фінансових установ Тарас Кириченко зазначив, що банкіри очікують від президента підтримки й незмінності реформ, зокрема реформи судової системи.

"У поточній ситуації надзвичайно важливо, щоб банки більше кредитували реальний сектор економіки, щоб кредити були більш доступними для відповідальних позичальників і домогосподарств. Для цього необхідно повністю реалізувати судову реформу та надати максимальний захист інвесторам і кредиторам української економіки", — сказав Кириченко.

Нагадаємо, у березні 2019 року обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками МВФ та обговорив з ними низку питань, зокрема, щодо підвищення цін на газ.

Він нагадав, що у поточному році Україну, згідно з домовленостями з МВФ, чекає дві хвилі подорожчання енергоносіїв. Альтернативу підвищенню тарифів Зеленський бачить в боротьбі з корупцією.

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