"Укренерго" попереджає про ризик подорожчання електрики після старту енергоринку

Старт нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року може створити значні ризики для інтересів споживачів, зокрема, це може вилитися у підвищення вартості електроенергії в Україні.

Про це на прес-конференції заявив керівник ДП НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, інфомує БІЗНЕС.

Зокрема, він зауважив, що низький рівень конкуренції через високу концентрацію виробників електроенергії може призвести до неконтрольованого збільшення ціни на електроенергію. "Середньозважена ціна на всіх сегментах ринку може збільшитися до 20% відносно сьогоднішнього рівня ОРЦ (оптової ринкової ціни — ред.)", — сказав Ковальчук.

За його даними, в Україні 76% виробництва електроенергії припадає лише на двох виробників (НАЕК "Енергоатом" — 55% та ДТЕК — 21%). "При цьому відсутній імпорт електроенергії, який може створити конкуренцію національним виробникам, а нова модель ринку поки що не передбачає ніяких прямих ефективних запобіжників, що могли би впливати на виробників зі значною часткою на ринку", - зазначив очільник "Укренерго".

Щоб мінімізувати ризик зростання цін, на його думку, необхідно:

- збільшити рівень конкуренції;

- забезпечити максимальне залучення імпортно-експортних операцій;

- надати право Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) встановлювати граничні ціни на різні ринкові сегменти або продукти;

- створити одного або декількох незалежних державних постачальників, які б викуповували у найбільших генеруючих компаній 10-30% електроенергії за ціною "операційні витрати + регульована маржа".

Ковальчук зауважив, що таку практику успішно впровадили у Франції та інших країнах поза межами ЄС.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на липень 2019 року. Перехід передбачений законом "Про ринок електроенергії", ухваленим Верховною Радою у 2017 році.

Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакету ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії. Однак досі проведені не всі необхідні підготовчі роботи, тому лунали пропозиції перенести запуск ринку на 3 або 9 місяців.