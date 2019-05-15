Компанії Klitschko Ventures і SAP поєднають свої інструментарії для стимулювання інновацій

Компанія легендарного українського боксера та успішного бізнесмена Володимира Кличка Klitschko Ventures та німецька компанія SAP SE домовилися про співпрацю, яка базуватиметься на поєднанні їх власних розробок - філософії управління викликами (Challenge Management) і дизайн-мисленні (Design Thinking).

Про це Володимир Кличко повідомив у своєму профілі в LinkedIn, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні я дуже радий повідомити, що співпраця між SAP SE і моєю компанією Klitschko Ventures тепер включає дизайн-мислення SAP і мою філософію Challenge Management. Я пишаюся цим партнерством саме тому, що воно створене в прямому контакті, воно пов'язане з реальною передачею знань і обміном між двома дисциплінами. Для мене це означає великий крок у напрямку, яким я завжди хотів рухатися: надання людям інструментів і методів для особистої трансформації, щоб вони могли перетворити проблеми або невдачі в можливості, що змінюють життя", - написав бізнесмен.

Він зауважив, що глобалізація та цифровізація значно посилили тиск на компанії та їх команди, тому треба навчитися швидко отримувати інноваційні результати та пристосуватися до змін. "Тому ми об'єднуємо наші зусилля і методології для стимулювання інновацій на рівні підприємства, які поширюються на особистий рівень, оскільки ми переконані, що саме люди стимулюють стійкі інновації...Наша співпраця полягає в тому, щоб успішно перетворити "проблеми" або "невдачі" бізнесу в успішні завдання, а також надати можливість працівникам та керівникам працювати згуртовано для досягнення бажаних результатів", - наголосив Володимир Кличко.

За його словами, суть співпраці компаній Klitschko Ventures та SAP SE полягає в удосконаленні інструментарію дизайн-мислення завдяки стратегії управління викликами.

"Розширення інструментарію дизайн-мисленнявід SAP за допомогою людино-центристського підходу філософії управління викликами дає змогу краще зосередитися на людях, які є рушійною силою інновацій. Це відбувається завдяки підтримці та заохоченню людей до пошуку власних відповідей на питання "Хто я", "Чому", "Як" і "Що", щоб вони продовжували бути або ставали сильними та здоровими — розумово та фізично", - додав бізнесмен.

У свою чергу, головний технічний директор і член виконавчого комітету SAP SE Юрген Мюллер зауважив, що інновації можуть забезпечити експонентне зростання цінності та трансформаційні зміни. "Заохочення та сприяння інноваціям — це те, що відрізняє звичайні компанії від виняткових і стійких брендів. Ключем до створення культури інновацій в організації є люди та їх допитливість. Розширення можливостей професіоналів застосовувати свої навички та знання, пропонуючи навчання протягом усього життя для заохочення допитливості, сприятимуть підвищенню особистих та професійних цілей", - переконаний він.

Першим кроком такого партнерства стане запуск інтернет-курсу openSAP, який ознайомить слухачів з концепціями дизайнерського мислення і управління викликами та надасть рекомендації щодо просування інновацій на підприємствах. У рамках курсу студенти також навчаться прокладати особистий інноваційний шлях, ознайомляться з процесами проектування мислення SAP, щоб досягати бізнес-цілей, а також отримають уявлення про те, як протистояти гіпершвидким змінам у сучасному цифровому світі, щоб сприяти інноваційній культурі на підприємствах у поєднанні з сильним людино-центристським підходом.

"Разом, філософія Challenge Management, методи F.A.C.E the Challenge (розроблені Володимиром Кличком, - ред.) і дизайн-мислення слугують додатковими елементами як для корпоративного, так і для особистого успіху", - резюмував Володимир Кличко.

Довідка: Дизайн-мислення – це найуспішніша світова методика для створення інновацій, яку активно використовують у роботі такі компанії, як Facebook, Google, Apple, Procter&Gamble, Samsung, IBM, IKEA.

Курси з дизайн-мислення є важливою складовою навчального процесу Стенфордського університету та інших провідних університетів світу. В Україні до сьогодні їх викладали тільки найкращі бізнес-школи й тренери для вузької й забезпеченої аудиторії.