У Києві за участі братів Кличків поговорили про бізнес та успішні спортивні кейси

У рамках першої Міжнародної конференції зі спортивного маркетингу , яка відбулась у Києві 26–27 квітня, продемонстрували успішні стратегії та сучасні підходи до створення і комерціалізації спортивних брендів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням оргкомітет заходу.

Як зазначається, ідея проведення такої конференції була запропонована Еліною Світоліною та Володимиром Кличком, а організаторами виступили міжнародне агентство спортивного маркетингу Top Five Management і найбільший український приватний закритий клуб H Club.

Урочисто конференцію відкрили мер Києва Віталій Кличко і відома актриса, радіо- і телеведуча Анна Буткевич.

"Конференція заклала міцний фундамент ефективної комунікаційної платформи для взаємодії представників професійного спорту, бізнесу, брендів, інвесторів і меценатів для реалізації як міжнародних, так і національних програм розвитку українського спорту", - зазначили організатори.

Захід відвідали більше 300 учасників і 30 запрошених спікерів із шести країн.

Учасники конференції обговорили та продемонстрували успішні стратегії та сучасні підходи до створення і комерціалізації спортивних брендів, спонсорські програми і залучення інвестицій у спорт, діджиталізацію та інноваційні інструменти спортивного маркетингу, e-sports, а також розвиток особистого бренду спортсмена і його вплив на вирішення соціальних завдань суспільства.

Так, відкриваючи панельну дискусію за участю зірок українського спорту ― Василя Вірастюка, Ганни Різатдінової, Слави Медведенко й Іллі Кваші, призерка Олімпійських ігор 2000 року Олена Говорова зазначила, що великий спорт вимагає набагато серйознішого підходу до підготовки спортсменів, ніж аматорський. При цьому створення необхідних умов для тренувань завжди тягне за собою значні грошові витрати, що неможливо без підтримки з боку бізнесу.

"Підтримка бізнесу ― це не тільки меценатство: бренди реалізовують великі маркетингові стратегії, отримуючи дуже гарні бонуси на додаток до лояльності клієнта та своєї впізнаваності", - сказала Говорова.

У свою чергу, українська гімнастка Ганна Різатдінова зауважила, що крім підтримки з боку корпорацій, великий спорт повинен відчувати надійну опору і з боку держави. "Адже на світовій арені країна часто асоціюється зі спортивними досягненнями і практично кожна людина на питання про найвідоміших українців починає список із зірок українського спорту", - додала вона.

Спікери панелі "Найкращі кейси спортивного маркетингу" продемонстрували прикладні інструменти та дієві алгоритми просування спортивних брендів на міжнародній арені.

Так, CEO Top Five Management Стефан Гуров наголосив на необхідності якісної трансформації традиційних спортивних сервісів, а саме переходу від застарілої агентської моделі до концепції глобального спортивного хабу, що успішно практикує його компанія.

На конференції глобальні бренди були представлені топ-менеджерами таких компаній: Top Five Management, Global Sports Innovation Center powered by Microsoft, футбольний клуб "Баварія", IKISPORT, міжнародний холдинг Parimatch і міжнародне маркетингове агентство Digital Choo. Серед представників українських компаній та організацій участь у заході взяли: засновник Klitschko Ventures Володимир Кличко, а також компанії Delta Sport, Intertop Ukraine, IDS Borjomi Ukraine, MostVideo.TV, MostMedia Promotions, Dinaline Group, Pepelatz Production та інші.

Голова відділу комунікацій Global Sports Innovation Сenter powered by Microsoft Софія Гончарова розповіла про проривні цифрові технології залучення фанатів. Успішними прикладами в цьому напрямку також поділився Бенджамін Стін ― керівник Digital/ CRM проектів футбольного клубу "Баварія" (Мюнхен), фан-аудиторія якого наразі становить 650 мільйонів осіб. Голова європейського відділу маркетингу компанії General Mills Арджун Бозе поділився кейсом про використання великого тенісу з метою підвищення значущості бренду та клієнтської залученості.

Про створення спортивного бренду з нуля на прикладі БК Монако розповів представник MostVideo.TV і маркетингового агентства MostMedia Promotions Сергій Черськой. Катерина Матющенко, маркетинг-менеджер у СНД і Південно-Східній Європі компанії Visa, презентувала досвід використання глобальних спонсорських контрактів у локальному масштабі.

Роль інноваційних технологій у розвитку спорту проаналізували учасники блоку "Спорт і високі технології" CEO IKISPORT Олів’є Гуая і директор зі стратегічного маркетингу компанії Dinaline Group Тетяна Желтомирська.

Крім того, у рамках конференції була проведена велика дискусія на тему кіберспорту, в якій обговорювалася позиція та перспективи України на глобальній кіберспортивній мапі.

Величезний ажіотаж викликала дискусійна панель "Спорт і благодійність", в якій взяли участь: засновник Klitschko Ventures і Klitschko Foundation Володимир Кличко, співзасновник ГО "Ігри нескорених" Михайло Піменов і представник ТМ Parimatch в Україні Вадим Місюра.

Модератор дискусії та директор благодійної організації Klitschko Foundation Аліна Носенко обговорила з учасниками умови, проблеми та перспективи реалізації меценатських проектів у сфері спорту.

Оргкомітет конференції повідомив, що вже отримав десятки заявок на участь у SMC 2020. За словами голови організаційного комітету Олега Стрельникова, наступного року конференція охопить ширше коло питань, що стосуються розвитку спорту.