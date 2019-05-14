В "Укрбуді" заявляють про безпідставний "наліт" НАБУ

Компанія "Укрбуд Девелопмент", котра входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд", заявляє про відсутність у Національного антикорупційного бюро підстав для проведення обшуків в компанії.

Про це йдеться в заяві "Укрбуд Девелопмент", інформує БІЗНЕС.

У компанії нагадали, що розслідування за фактом обміну житлових площ, передбачених для потреб Національної гвардії в будинку по вул. Коновальця, 34 (ЖК "Аристократ"), на житло в будинках по вул. Бориспільській, 23а, 25а, 27а (ЖК "Оберіг") триває близько двох років.

В "Укрбуді" стверджують, що обмін відбувався за ініціативи колишнього керівництва Нацгвардії, а його рівноцінність і відсутність порушень були підтверджені експертизою Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ.

"Наприкінці квітня 2019 року до НАБУ був направлений лист про те, що підприємство готове і надалі сприяти повному та неупередженому проведенню досудового розслідування. В тому числі шляхом надання необхідних фінансово-господарських та супроводжуючих документів і роз’яснень до них. А представники ТОВ "Укрбуд Девелопмент" готові з’явитися для участі у проведенні допитів щодо висвітлення обставин, які є предметом розслідування. Відтак, об’єктивних причин для проведення обшуків детективами НАБУ не було", - йдеться в заяві.

Водночас в компанії висловили стурбованість тривалістю розслідування, що шкодить її репутації. При цьому в "Укрбуд Девелопменті" зауважили, що всіляко сприяли проведенню розслідування - надавали необхідні документи, добровільну згоду на проведення оглядів тощо.

Нагадаємо, 7 травня АМКУ оштрафував ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс", що входять в корпорацію "Укрбуд", на загальну суму 149 млн 930 тис. грн за нібито змову на двох столичних тендерах.

Перший тендер стосувався будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова з очікуваною вартістю 2,8 млрд грн, другий – реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі Києва з очікуваною вартістю 175 млн грн.

Проте в "Північно-український будівельному альянсі" заперечили змову з учасниками тендерів та заявили про намір оскаржувати накладення непомірного штрафу.