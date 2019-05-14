Китаю пророкують бумеранг у разі продажу всіх держоблігацій США

Провідна інвестиційна компанія BlackRock вважає маловірогідним сценарій, за яким Китай позбавиться всіх державних облігацій Казначейства США у відповідь на ескалацію торговельної війни з боку Вашингтона.

Про це телеканалу CNBC заявив голова Азійського кредитного відділення інвестиційної компанії BlackRock Ніраж Сет, інформує БІЗНЕС.

Відзначимо, що 10 травня 2019 року США підняли тариф на ввезення різних груп китайських товарів з 10% до 25%. Чергова ескалація китайсько-американської торгової війни змусила аналітиків замислитись над тим, якого удару у відповідь завдасть Пекін.

Найбільш вірогідним та небезпечним для американської економіки експерти називають сценарій, за яким Китай піде на продаж всіх державних облігацій Казначейства США, що знаходяться в його власності. Такий крок потенційно може призвести до падіння вартості облігацій та зростання відсоткових ставок у США.

Проте Ніраж Сет вважає дуже низькою вірогідність того, що Китай застосує цю опцію. "По-перше, якщо подивитись на останні 12 місяців, за які ми пройшли достатньо торгових екскавацій, Китай все ще володіє облігаціями Казначейства США вартістю 1,13 трлн доларів", - зазначив він. Експерт зауважив, що це лише на 46 млрд доларів менше, ніж торік. Таке скорочення запасу облігацій складає лише 4% і не являє загрози.

Аналітики прогнозують, що ймовірний продаж Китаєм боргових паперів США може вдарити бумерангом по самому Китаю. По-перше, такий крок послабить долар і, відповідно, підвищить конкурентоспроможність американських транснаціональних корпорацій. По-друге, початок продажу призведе до падіння вартості паперів, які залишаються у власності Китаю, адже такий обсяг облігацій не можна продати одразу. По-третє, державні облігації Казначейства США є одними з найбільш прибуткових та безпечних у світі. Китай буде змушений шукати альтернативні можливості для інвестицій, які менш привабливі та більш ризиковані. Таким чином, Пекін втратить значні кошти через власне рішення.

Пекін володіє відносно невеликою частиною американського боргу, який перевищує 22 трлн доларів, проте його частка серед держав-власників різноманітних цінних боргових паперів США становить 17%.

Нагадаємо, що торговельна війна між Китаєм та США є результатом серії протекціоністських економічних заходів, здійснених адміністрацією Дональда Трампа у зовнішній торгівлі з 2017 року. Ще під час виборчої кампанії 2016 року Трамп проголосив намір переглянути невигідні для США економічні угоди зі своїми основними економічними партнерами — Китаєм, ЄС, а також з іншими країнами.

Крім того, у США виникли претензії до Китаю щодо захисту американської інтелектуальної власності.

Довідка: BlackRock — міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Це одна з найбільших інвестиційних компаній світу з капіталізацією 75 млрд доларів, яка управляє активами у розмірі 6 трлн доларів.