ДТЕК виходить на міжнародну платформу InnoCentive для пошуку інновацій

Угоду про співпрацю ДТЕК та InnoCentive підписали на цьому тижні в Лондоні, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу української компанії.

"Світ технологій стає відкритим. Більшість сучасних проривних рішень, які змінюють цілі напрямки економіки, створюються не в лабораторіях або конструкторських бюро, а стартапами або окремими талантами по всьому світу. Українській енергетиці потрібні такі рішення, щоб стати високотехнологічною та конкурентоздатною. Це те, що здатне дати новий поштовх розвитку галузі, підвищити надійність і якість енергозабезпечення, зробити послуги більш зручними для клієнтів. Виходячи на глобальну площадку, яка є своєрідним епіцентром нових ідей, ми хочемо знайти кращі з них і привести їх в Україну", – прокоментував директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

На першому етапі українська компанія планує розмістити на американській платформі п'ять своїх завдань за пріоритетними для бізнесу напрямками.

Як зазначається, платформа InnoCentive об'єднує понад 400 тисяч експертів з 200 країн світу. Найбільші транснаціональні компанії, такі як NASA, Ford, LG, BASF, енергокомпанія Enel, розміщують на ній свої бізнес-завдання, щоб експерти могли їх проаналізувати і запропонувати унікальні рішення з використанням методології інновацій InnoCentive™ CDI.

"Для нас велика честь співпрацювати з ДТЕК, оскільки вони прагнуть створити культуру відкритих інновацій, створити кращу технологічну екосистему і розробити нові рішення з використанням глобальної експертизи. Їх відданість новим та інноваційним рішенням робить їх ідеальними партнерами для InnoCentive і головним кандидатом для нашої CDI-методології. Ми раді допомогти ДТЕК представити нові рішення на світовому енергетичному ринку", – резюмував президент InnoCentive Альф Бінгхем.

Довідка: ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України. Компанія розвиває бізнес з видобутку природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів. Напрямок Innovation DTEK здійснює проекти в сфері технологічної та цифрової трансформації енергетики, а також управляє інноваційної освітньої бізнес-платформою Academy DTEK.

У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК склали 20 млрд грн, податкові відрахування - 26 млрд грн. У компанії працюють 70 тисяч співробітників.

100% ДТЕК належить SCM Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов.

InnoCentive є провідною компанією в області відкритих інновацій та краудсорсингу, яка співпрацює з компаніями зі списку Fortune 1000, державними структурами і некомерційними організаціями для розробки рішень їх ділових, наукових і технічних проблем. InnoCentive має великий досвід вирішення завдань, пов'язаних з енергетикою, за запитом багатьох комерційних, урядових і некомерційних організацій.

З моменту свого створення в 2001 році InnoCentive використовувала свою методологію Challenge Driven Innovation і спеціалізовану платформу для краудсорсінгових рішень для більш як 2400 зовнішніх завдань із зростаючої глобальної мережі з 400 000 експертів, що охоплює близько 200 країн. Комплексне рішення InnoCentive CDI включає в себе послуги з консультування, розробки завдань, навчання та управління програмами, спрямовані на допомогу організаціям в розробці інноваційний рішень.