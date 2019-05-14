На тлі Brexit промвиробництво у Британії б`є рекорди

У першому кварталі 2019 року промислове виробництво у Великій Британії продемонструвало рекордне з 1988 року зростання через підготовку виробничих компаній до Brexit (виходу країни з Євросоюзу).

Такі дані нещодавно опублікувало Управління національної статистики країни, інформує БІЗНЕС з посиланням на The Guardian.

Експерти вважають, що головною причиною зростання стало безпрецедентне накопичення товарного запасу промисловими виробниками, які побоюються "жорсткого Брекзиту", тобто виходу Британії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем.

Показники промвиробництва посилили британську економіку, яка в першому кварталі 2019 року зросла на 0,5%. У першому кварталі 2018 року цей показник склав лише 0,1%.

Зазначається, що британський підхід до статистики ВВП полягає у підсумовуванні квартальних приростів ВВП, отже цілком можливо, що ВВП Британії в 2019 році зросте більш, ніж на 1,2%, які прогнозував Банк Англії.

Канцлер скарбниці Філіп Хеммонд заявив, що від зростання ВВП отримали користь всі ключові сектори економіки. "Економіка зростає дев’ять років поспіль, борг скорочується, зайнятість є рекордно високою, а заробітна платня зростає найшвидшими темпами за останні 10 років", - сказав він.

Водночас Управління національної статистики зазначає, що у березні поточного року відбулось падіння показників в сфері послуг та будівництві.

Нагадаємо, що процес Brexit (вихід Великої Британії з Європейського Союзу) був розпочатий після національного референдуму 23 червня 2016 року. Офіційно країна повинна була вийти з ЄС у квітні 2019 року. Британський уряд проводив складні переговори з Брюсселем, проте домовленості не знайшли підтримки в британському парламенті. Через це ЄС переніс термін виходу Британії на 31 жовтня 2019 року.

Експерти раніше заявляли, що невизначеність, спричинена Brexit, негативно впливає на британську економіку.