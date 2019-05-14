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Пт., трав.
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В Україні розробили унікальний сміттєпереробний корабель-завод для очистки океанів

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Творча група NiceCube з Миколаєва на замовлення британської еко-компанії Ocean Polymers розробила унікальний інноваційний проект розміщення сміттєпереробного заводу прямо на борту корабля.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на NiceCube.

За основу розробники взяли старий корабель та обладнали його плазмовою установкою для піролізу (теплова деградація - "розчинення вогнем") органічних та неорганічних речовин для інтенсивного очищення морських акваторій від поверхневого сміття. "Такі судна зможуть плавати океанами, річками та навіть озерами", - кажуть автори проекту. 

OceanPolymerBoat render platic collection

За їх словами, корабель збиратиме пластик та інше сміття, висушуватиме, подрібнюватиме і готуватиме його для подальших трансформацій. Перероблене сміття зберігатиметься як чистий синтетичний газ, що використовуватиметься для подачі палива на човні.

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"Наша технологія дозволяє усунути дорогі збори та транспортування, забезпечуючи значне заощадження під час експлуатації і одночасно зменшуючи викиди вуглекислого газу. Використовуючи технологію Plasma Enhanced Melter, ми будемо виробляти цінні продукти, такі як синтетичний газ, рідке паливо і тверді агрегати", - зазначили в Ocean Polymers.

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