В Україні розробили унікальний сміттєпереробний корабель-завод для очистки океанів

Творча група NiceCube з Миколаєва на замовлення британської еко-компанії Ocean Polymers розробила унікальний інноваційний проект розміщення сміттєпереробного заводу прямо на борту корабля.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на NiceCube.

За основу розробники взяли старий корабель та обладнали його плазмовою установкою для піролізу (теплова деградація - "розчинення вогнем") органічних та неорганічних речовин для інтенсивного очищення морських акваторій від поверхневого сміття. "Такі судна зможуть плавати океанами, річками та навіть озерами", - кажуть автори проекту.

За їх словами, корабель збиратиме пластик та інше сміття, висушуватиме, подрібнюватиме і готуватиме його для подальших трансформацій. Перероблене сміття зберігатиметься як чистий синтетичний газ, що використовуватиметься для подачі палива на човні.

"Наша технологія дозволяє усунути дорогі збори та транспортування, забезпечуючи значне заощадження під час експлуатації і одночасно зменшуючи викиди вуглекислого газу. Використовуючи технологію Plasma Enhanced Melter, ми будемо виробляти цінні продукти, такі як синтетичний газ, рідке паливо і тверді агрегати", - зазначили в Ocean Polymers.