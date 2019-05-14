Найбільших українських операторів АЗС покарали на 77 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на загальну суму понад 77 млн гривень на операторів мережі автозаправних станцій WOG, ОККО і Socar за узгоджені антиконкурентні дії.

Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"14 травня 2019 року АМКУ було прийнято рішення за результатом розслідування справи про вчинення антиконкурентних узгоджених дій компаніями WOG, ОККО і Socar (по кваліфікації частина 3 статті 6 Закону "Про захист економічної конкуренції" - вчинення таких дій протягом 2017)", - написав Терентьєв.

За його даними, на компанії операторів АЗС було накладено штраф на суму понад 77 млн грн.

Нагадаємо, навесні 2018 року АМКУ почав розгляд справи, яка стосується створення перешкод у розслідуванні змови на ринку бензину і дизельного палива з боку Нафтогазової асоціації України.

До її складу входять компанії "Укргазвидобування", WOG, ОККО, Shell, AMIC Україна, Socar, KLO, "Паралель", SunOil, GT Group, Glusco, "Центрнафтогазпостач", а також оптові постачальники "Альянс Ойл Україна" та "БНК-Україна".

У липні 2018 року Нафтогазова асоціація України та АМКУ підписали меморандум про створення сприятливих умов для розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів.