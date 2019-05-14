Amazon залучив роботів до упаковки замовлень

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в останні роки компанія тестувала нову технологію на кількох своїх складах. Машини сканують товари, які спускаються по конвеєрній стрічці, а через кілька секунд упаковують їх в коробки.

Наразі розглядається можливість установки таких роботів ще в десятках своїх складів.

Очікується, що нова технологія дозволить замінити співробітників 24 спеціалізацій. Amazon розраховує, що проект окупиться протягом двох років. "Ми очікуємо, що гроші, зекономлені за рахунок підвищення ефективності, будуть спрямовані на нові сервіси для клієнтів, а ці сервіси, в свою чергу, створять нові робочі місця", - пояснила представник компанії.

Нагадаємо, восени 2018 року стало відомо, що крім складських роботів, Amazon вивчає можливості використання машин для прискорення доставки замовлень, а в 2019 році може випустити власну модель робота для будинку.