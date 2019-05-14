Омелян оголосив про "чисту перемогу" на київських вулицях

Про це повідомив "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Як зазначається, "генеральне прибирання" доріг комунальники проводять за допомогою закуплених в кінці минулого року машин FordTrucks з установками Rasco. Взимку їх використовували для розпилення рідких хлоридів, а зараз - як поливомийні машини.

"Однією з" родзинок "нових машин є можливість виконання миття вулиць із застосуванням миючих засобів. Таку генеральне прибирання доцільно виконувати, в першу чергу, після зимового періоду, оскільки миючі засоби активно видаляють забруднення, в тому числі масляні, жирові і графітові, кіптява, наліт від вихлопних газів і залишки хлоридів", - повідомили в "Київавтодорі".

Дорожні служби вже розробили графік миття головних магістралей української столиці.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян привітав Київ з цим нововведенням. "Колись, на початку 90-х, друзі, які побували за кордоном, розповідали "легенду": "там на вулицях так чисто, що можна лягти на тротуарі в білій футболці і жодної плями не буде. Уявляєш, шампунем миють!". Вітаю Київ! Вулиці повинні бути не лише відремонтовані, але й чисті!", - написав міністр у Facebook.