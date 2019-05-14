В Україні "хакнули" банк Ахметова

Головне слідче управління Нацполіції України розслідує кримінальне провадження стосовно несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи АТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ), що завдало фінустанові значної шкоди.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 25 квітня 2019 року, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

Як зазначається, слідство здобуло докази того, що у період з 19 по 25 січня 2019 року "клієнт ОСОБА_4, по картковому рахунку, з використанням мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн, здійснив велику кількість операцій з поповнення різних номерів телефонів оператора зв`язку "Київстар", що спричинило виникнення несанкціонованого овердрафту по картковому рахунку на загальну суму 172 100 грн".

З огляду на це суд задовольнив клопотання слідчих та надав їм доступ до документів, які знаходяться в ПрАТ "Київстар" та стосуються низки телефонних номерів.

"Є усі підстави вважати, що вказані номери мобільних телефонів могли використовуватись під час вчинення кримінальних правопорушень, для подальшого виводу викрадених грошей та їх обготівкування, а також при спілкуванні співучасниками злочинів між собою", - заявили в поліції.

Також суд задовольнив клопотання слідчих і надав їм доступ до документів ПУМБ, які стосуються кількох його клієнтів, та осіб, "які були розробниками мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн".

В останньому випадку йдеться про "договори щодо розроблення програмного забезпечення та його впровадження, накази про призначення (звільнення) з посад, акти приймання-передачі виконаних робіт, а також інші документи що стосуються розробки та впровадження мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн".

Довідка: ПУМБ (Перший український міжнародний банк) належить промислово-фінансовій групі "СКМ" мільярдера Ріната Ахметова. Заснований у 1991 році. З 2009 року організаційно-правова форма ПУМБ - публічне акціонерне товариство.