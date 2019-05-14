Рада провалила зміни до реформи енергоринку

Верховна рада України відхилила законопроекти №8527 і №8527 -д "Про внесення змін до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про ринок електричної енергії".

Обидва законопроекти не набрали достатньої кількості голосів, повідомляє БІЗНЕС.

Цими документами, зокрема, передбачалося до 31 березня 2019 року провести реорганізацію Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії шляхом утворення центрального органу виконавчої влади, що здійснює держнагляд (контроль) у галузі електроенергетики та теплопостачання.

До початку роботи такого органу функції держнагляду в галузі електроенергії пропонувалось покласти на Державну інспекцію з експлуатації електричних станцій і мереж та Держінспекцію з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, які діють у складі ліцензіата з передачі електроенергії.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на липень 2019 року. Перехід передбачений законом "Про ринок електроенергії", ухваленим Верховною Радою у 2017 році.

Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакету ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.