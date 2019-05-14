Криворізький металургійний гігант пропонує свою схему розподілу екоподатку

Платежі по екологічному податку ростуть, але вони не використовуються для покращення екології у промислових містах.

Про це заявив фінансовий директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) Сергій Плічко, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, він зазначає, що більша частина коштів надходить до державного бюджету, а не до місцевого, і витрачається на що завгодно, але тільки не на екологію. Тому, на думку Плічка, необхідно змінити механізм розподілу та використання цих коштів, а також стимулювати підприємства вкладати гроші у покращення навколишнього середовища.

За його даними, АМКР платить значні кошти в якості екологічного податку, розмір якого суттєво збільшився у 2019 році. Якщо у минулому році загальна сума сплаченого АМКР екологічного податку склала понад 223 млн грн, то лише за перший квартал 2019 року вона зросла до 101,2 млн грн, з них 33 млн грн – це платежі за викиди СО2.

З січня поточного року ставка податку на викиди вуглекислого газу зросла із 0,41 грн/т до 10 грн/т. Це в 25 разів більше, ніж підприємства платили раніше. Якщо в минулому році держава отримала за викиди СО2 стаціонарними джерелами близько 52 млн грн, то в цьому році,за попередніми оцінками, сума зросте до 1,2 млрд грн.

"Однак ці величезні суми практично ніяк не вплинуть на поліпшення екологічної ситуації. У тому числі в тих містах, де зосереджена велика промисловість – Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та інших. У тому ж Кривому Розі велика частина сплачених нашим підприємством коштів з екологічного податку тепер йде повз міського бюджету", – зазначає Плічко.

Наприклад, платежі за викиди СО2 з цього року повністю зараховуються до доходів державного бюджету України, місцеві бюджети були позбавлені цього важливого джерела доходу. Вони лише частково отримують відрахування від екоподатку за інші види (джерела) забруднення. Це означає, що міський бюджет Кривого Рогу в 2019 році і в подальшому, якщо не внести зміни у податкове законодавство, не отримає від АМКР податкові кошти, необхідні для покращення екологічної ситуації в місті.

"З ситуації, що склалася, ми бачимо єдиний вихід: екологічні відрахування повинні залишатися на місцях і використовуватися за призначенням там, де безпосередньо відбувається забруднення атмосфери або нанесення іншої екологічної шкоди", – пропонує фіндиректор компанії.

Він вважає, що такий підхід повністю відповідав би узятому державою курсу на децентралізацію та посилення фінансової самостійності місцевих громад. З іншого боку, це підвищило б цільове використання коштів – вони б йшли на екологічні заходи, а не просто надходили б, як зараз, у загальний бюджетний котел.

Фінансовий директор АМКР також впевнений, якби підприємства-платники екоподатку отримали можливість самостійно використовувати частину обов'язкових екологічних відрахувань на природоохоронні заходи, то це б позитивно вплинуло на життя в тих містах, де розташовані такі підприємства. Оскільки ніхто інший, крім самого підприємства, не може знати як найкраще, які саме заходи слід вжити для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище від його діяльності.

На його думку, найбільш справедливою та прогресивною системою екологічних відрахувань могла б стати модель, за якою половина з них направлялася б до місцевих бюджетів, а друга залишалася у розпорядженні підприємств-платників і використовувалася ними виключно на заходи природоохоронного характеру. Фіскальні органи можуть стежити за дотриманням підприємствами цільового використання коштів екологічного податку, а у випадках виявлення порушень (нецільових витрат) – вимагати від них сплати штрафних санкцій до бюджету.

"Для країни було б корисно внести зміни до Податкового та Бюджетного кодексів для того, щоб стимулювати великі підприємства інвестувати гроші в екологічні програми",– резюмував Плічко.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроекти №10146-1 та №10147-1, які передбачають ефективні механізми використання коштів від екоподатку.

Додамо, що у квітні 2019 року нардеп Валерія Заружко заявила, що готує новий законопроект про гарантування екологічної безпеки. Документ передбачає, що кошти "екологічного податку" будуть спрямовані виключно на вирішення екологічних проблем.