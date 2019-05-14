"Нафтогаз" запропонував нову ціну на газ

НАК "Нафтогаз України" пропонує газ для потреб населення на умовах ПСО (покладання спеціальних обов'язків) за зниженою ціною - 245 грн за тис. кубометрів або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 року №380 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293" та від 19 жовтня 2018 р. № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Тож ціна складає 5 990 грн за тис. кубометрів без урахування ПДВ і вартості доставки. Нова ціна на 245 грн за тис. кубометрів або майже на 4% нижче від квітневої.

"Раніше постановою № 867 передбачалось, що вартість газу для потреб населення на умовах ПСО з 1 травня мала становити 7184,8 грн за тис. кубометрів без ПДВ і вартості транспортування", - нагадали в "Нафтогазі".

Нагадаємо, 23 квітня НАК "Нафтогаз України" спільно з урядом розробили новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й знизити її до рівня 8247 грн за тис. кубометрів (кінцева роздрібна ціна).

У Мінфіні заявили, що рішення про зниження цін на газ для населення повністю відповідає програмі співпраці з МВФ.рішення про зниження цін на газ для населення повністю відповідає програмі співпраці з МВФ.