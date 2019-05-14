Cуд "забракував" перевірку "ПриватБанку", яка дозволила його націоналізацію

Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку України (НБУ) на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування розпорядження регулятора про перевірку "ПриватБанку" в жовтні 2016 року, результати якої лягли в основу націоналізації фінустанови.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу НБУ.

Таким чином суд задовольнив позов колишнього акціонера "ПриватБанку" кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Проте Нацбанк заявив, що не погоджується з цим рішенням суду і готує касаційну скаргу. Регулятор наголошує, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки "ПриватБанку" у 2016 році. "Адже погоджена з колишніми акціонерами та топ-менеджментом програма фінансового оздоровлення банку не була виконана, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ та доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов’язань", - пояснили у прес-службі НБУ.

Там нагадали, що за результатами перевірки фінустанови напередодні визнання його неплатоспроможним та виведення з ринку за участі держави було встановлено, що план реструктуризації банком не виконувався, капіталу банку було недостатньо для дотримання вимог щодо нормативів капіталу та покриття кредитних ризиків.

"Оскарження рішення регулятора про проведення інспекційної перевірки у ПриватБанку є частиною процесу, направленого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку", - заявляють в Нацбанку.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку".