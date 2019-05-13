Омелян сказав, чи пустить Україну на євроколію

Україна збереже діючі стандарти залізничного полотна і не буде перешивати залізниці під євроколію.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує БІЗНЕС.

"Ми збережемо існуючі стандарти. У разі євроколії ми плануємо реалізувати її на напрямку Львів-Київ-Одеса. Потім є плани розширити на Дніпро і Харків, може, ще пару міст", - сказав міністр.

Він зауважив, що в роботі з модернізації залізничних колій Мінінфраструктури робить головний акцент саме на проекті євроколії Львів-Київ-Одеса. "У цьому році ми приступаємо до розробки ТЕО спільно з ЄС. Цей проект буде орієнтований на вартість десь 10 млрд грн. Але потрібно розуміти, що альтернативи у нас немає", - зазначив Омелян.

Він додав, що розширення мережі залізниць може бути здійснено тільки за рахунок закупівлі нового рухомого складу - поїздів Hyundai або схожою категорії.

Нагадаємо, у травні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив Національну транспортну стратегію на період до 2030 року "Drive Ukraine 2030".

Вона, зокрема, передбачала з'єднання Львова євроколією з Варшавою і Мукачево з Будапештом вже в 2018 році, а до 2030 року – будівництво швидкісної залізницю європейського стандарту з Києва до Львова, Одеси, Дніпро і Харків.

Відзначимо, що в Україні ширина колій становить 1520 мм, тоді як в 60% країн світу – 1435 мм.