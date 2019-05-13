Український автопром за рік стрімко здав

У квітні поточного року кількість випущених українськими заводами автотранспортних засобів становила 139 одиниць, що майже на 80% менше, ніж у квітні 2018 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на попередні дані Укравтопрому.

Зокрема, легковий підрозділ національного автопрому завершив місяць падінням більш, ніж на 87% відносно квітня 2018 року – 79 шт. А статистика щодо легкових автомобілів знову була сформована тільки великовузловим складанням на закарпатському підприємстві "Єврокар".

Квітневе виробництво вантажних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року, - ред.) склало всього 1 авто, що на 83% менше, ніж роком раніше.

Водночас автобусне виробництво збільшилось всього на 5 шт. – до 59 одиниць. Усього з початку року в Україні було виготовлено 1880 одиниць автотранспортних засобів або на 31,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема: легкових автомобілів – 1587 шт. (-33,4%); комерційних – 15 шт. (-85,1%); автобусів – 278 шт. (+9%).

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, за 2018 рік в Україні випустили орієнтовно 6,6 тисячі автівок, що на 23% менше, ніж за 2017 рік.

Додамо, що в Україні пустять з молотка активи ЗАЗ на 420 млн грн.