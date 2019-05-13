Українським аграріям компенсували 128 млн грн за придбану техніку

Станом на 3 травня сума коштів, яка підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання, за період грудень 2018 року та січень-березень 2019 року, становить 128,09 млн грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Федерацію роботодавців автомобільної галузі.

Відповідну інформацію надали 10 уповноважених банків – Ощадбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк, Банк "Південний", Банк інвестицій та заощаджень, ПУМБанк, Індустріалбанк, Кредобанк.

Так, за звітний період програмою скористалися 709 сільгосптоваровиробників, якими придбано 1202 одиниці техніки та обладнання.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2019 рік за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" передбачено видатки на суму 881,79 млн грн за такими напрямами:

- часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – на суму 681,79 млнгрн.

- часткова компенсація вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників – на суму 200 млн грн.

Додамо, що 22 квітня поточного року в рамках реалізації бюджетної програми оновлено Перелік вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів держбюджету. До цього списку додано 2124 нових найменувань техніки та обладнання, яких тепер налічується 11,374 млн одиниць від 163 заводів-виробників. Перелік заводів-виробників також збільшився на 22.



