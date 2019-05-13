В Україні нарахували понад п’ять тисяч офіційних мільйонерів

В Україні нараховується 5143 осіб, які задекларували більше одного мільйону гривень доходу за минулий рік.

Про такі підсумки кампанії декларування доходів громадян повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. голови Державної фіскальної служби України (ДФС) Олександр Власов, повідомляє БІЗНЕС.

За його даними, найбільша концентрація мільйонерів у Києві – 2194 особи. У Київській області нараховується 378 мільйонерів, у Харківський – 339, а Дніпропетровській – 333.

При цьому 58% мільйонерів – це особи віком від 40 до 60 років. Наймолодшому мільйонеру – 18 років, найстаршому– майже 100 років.

70% мільйонерів задекларували отримані доходи у розмірі від 1 до 5 млн грн, здебільшого від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого/нерухомого майна, від надання майна в лізинг, оренду, житловий найм та іноземні доходи.

Кількість мільярдерів за результатами декларування – всього три. Із них один декларант зафіксував дохід понад 10 млрд грн.

Загалом за всю кампанію було подано майже 529 тис. податкових декларацій. Загальний дохід задекларовано у сумі 83,6 млрд грн, що на 26 млрд грн більше, ніж торік.

Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб визначено у сумі 3,2 млрд грн, приріст – 1,2 млрд грн.

На думку Власова, такі результати декларування свідчать про підвищення сумлінності платників податків, збільшення рівня життя та якісно організовану інформаційну та роз’яснювальну роботу ДФС.

Нагадаємо, за даними ДФС, у 2018 року доходи у понад один мільйон гривень задекларували 4,8 тис. українців, причому наймолодшому мільйонеру виповнилося сім років, а найстаршому – 99 років.







