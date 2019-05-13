У Зеленського помилились з розміром боргу ФОПів на 5 млрд

Заборгованість ФОПів за Єдиним соціальним внеском (ЄСВ) у розмірі 7,4 млрд грн, яку в команді обраного президента Володимира Зеленського запропонували списати, насправді не існує. Реальний розмір цієї заборгованості складає лише 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дослідження Опендатабот, платформи для роботи з відкритими даними.

Згідно з цими даними, на даний момент загальний податковий борг ФОП перед держбюджетом складає 2,05 млрд грн, місцевими бюджетами - 3,61 млрд грн. Причому з 2017 року борг державній казні виріс лише на 500 млн.

Водночас в Опендатабот наголошують, що кількість ФОПів скоротилася. Так, з 2017 року припинили діяльність 300 тисяч підприємців. Якщо враховуватилише той сегмент ФОП, в яких борг менше 20 тис. грн – а це саме ті, хто не закрив ФОП протягом минулих двох років та не платив цей час ЄСВ – то їхня заборгованість збільшилася лише на 12 млн грн.

Нагадаємо, 8 травня радник Володимира Зеленського з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив про плани списати ФОПам більше 7,4 млрд грн заборгованості за ЄСВ, що накопичилася станом на 1 січня 2019 року.