У Києві за підтримки бізнесу влаштують благодійний вечір "Анна Київська. Нове тисячоліття"

У Києві 25 червня під патронатом фонду "Повір у себе", заснованого співінвестором БІЗНЕС100 , власником агрохолдингу "Астарта" Віктором Іванчиком та його дружиною Іриною, відбудеться Другий благодійний вечір "Анна Київська. Нове тисячоліття".

Інформаційним партнером заходу вкотре виступить журнал БІЗНЕС.

У Центрі Анни Київської повідомили, що вечір відбудеться у столичному заповіднику "Софія Київська". Туди запрошені дипломати, бізнесмени, громадські та культурні діячі, експерти, а також друзі та партнери Центру для того, щоб зібрати кошти на підтримку його діяльності.

"Його метою є переосмислення європейської ідентичності та загальнолюдських цінностей у 21-му столітті через діалог і реалізацію культурних, науково-дослідних та освітніх проектів", - повідомили у Центрі.

Організатори зазначили, що благодійний захід продовжить започатковану на Першому благодійному вечорі традицію спілкування людей, охоплених ідеями меценатства та філантропії, а також зацікавлених у розвитку міжкультурних і освітніх контактів у Європі, важливою частиною майбутнього якої є Україна і українці.

Благодійний вечір пройде під патронатом Бориса Ґудзяка у партнерстві з фондом "Повір у себе", заснованого Віктором та Іриною Іванчик.

Нагадаємо, що під час першого благодійного вечора у червні 2018 року було зібрано 5,5 млн грн. Завдяки цьому команда Центру змогла розпочати реставраційні роботи приміщення центру та співінвестувати в інституційний розвиток організації.

Довідка: Центр Анни Київської — європейська неприбуткова організація, діяльність якої спрямована на переосмислення європейської ідентичності та загальнолюдських цінностей у 21-му столітті через діалог і реалізацію культурних, науково-дослідних та освітніх проектів. Центр продовжує роботу Культурного Центру Анни Київської від 2013 році у місті Санліс (поблизу Парижа), в якому в ХІ ст. жила Анна Київська― французька королева та дочка Ярослава Мудрого.

Президентом Центру Анни Київської у Франції є архієпископ Української греко-католицької церкви, голова єпархії Святого Володимира Великого в Парижі та президент Українського католицького університету Борис Ґудзяк.