Держреєстратор призупинив реєстрацію Податкової

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Українські новини.

Держреєстратор обґрунтував своє рішення тим, що Державна фіскальна служба, правонаступником якої має стати Податкова, на сьогодні не перебуває у стані ліквідації в зв'язку з реорганізацією відомства шляхом його поділу.

Нагадаємо, 8 травня Кабінет міністрів України призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби терміном на п'ять років.

Верланов отримав цю посаду як переможець конкурсу на посаду голови ДПС, що був оголошений урядом 20 березня 2019 року в рамках реформи Державної фіскальної служби. Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби.