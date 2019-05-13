Нацбанк пояснив стрибок квітневої інфляції – винні нафта і борщовий набір

За даними Держстату, у квітні 2019 року рівень споживчої інфляції в річному вимірі становив 8,8%, тоді як у березні цей показник був на рівні 8,6%. Тож, у місячному вимірі ціни зросли на 1,0%.

Фактичний показник інфляції дещо перевищив траєкторію прогнозу, що опублікований в квітневому "Інфляційному звіті", повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Як зазначається, це перевищення зумовлено дією тимчасових факторів. Зокрема, перебоями поставок нафтопродуктів з Білорусі та анонсованими Росією обмеженнями на експорт енергетичних товарів в Україну, а також виникненням ажіотажного попиту на окремі сирі продукти харчування внаслідок їх обмеженої пропозиції.

"Поточна динаміка споживчої інфляції та її складових відображає тимчасове посилення впливу факторів пропозиції, які зумовили дещо вищі темпи зростання цін на сирі продукти харчування, а також паливо", – запевняють у Нацбанку.

За оцінками регулятора, дія цих факторів вичерпається у найближчі місяці. Отже, інфляція продовжуватиме знижуватися відповідно до прогнозу Національного банку і наближатиметься до цілі 5% +/- 1 в.п., якої досягне у 2020 р.

Натомість базова інфляція у квітні знизилася відчутніше за прогноз, зокрема, під впливом жорсткої монетарної політики регулятора. Якщо у березні цей показник був на рівні 7,6% у річному вимірі, то у квітні склав 7,4%.

Серед причин цього зниження експерти Нацбанку називають сповільнення подорожчання продуктів харчування з високим ступенем обробки (до 8,4% р/р). "Завдяки розширенню пропозиції та падінню світових цін у квітні тривало зниження темпів зростання цін на м’ясні продукти. Вартість соняшникової олії майже зрівнялася з минулорічною завдяки рекордному врожаю соняшнику та зниженню цін на олійні у світі. Унаслідок слабшого тиску з боку виробничих витрат та очікувань гарного врожаю пшениці цього року також уповільнилося зростання вартості хліба. Водночас через підвищення світових цін та зниження поголів‘я корів дещо прискорилося подорожчання молочної продукції", - пояснюють в НБУ.

Упродовж квітня також спостерігалося уповільнення підвищення цін на послуги (до 14,0% р/р). Зокрема зменшилися темпи зростання цін нафінансово-правові та ритуальні послуги, а також мобільний зв’язок і відпочинок у санаторно-курортних установах. При цьому темпи зростання цін на більшість інших послуг практично не змінилися.

Водночас темпи підвищення цін на непродовольчі товари залишилися на рівні березня і склали 2,7% (р/р). Зокрема, низькими, як і раніше, були темпи подорожчання одягу та взуття. Уповільнилося зростання цін на товари домашнього вжитку та фармацевтичну продукцію, а аудіовізуальна та комп’ютерна техніка була дешевшою, ніж рік тому.

Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося (до 5,1% р/р). Зокрема, підвищилися темпи зростання вартості овочів борщового набору насамперед за рахунок цін на цибулю та білокачанну капусту. Це зумовлено виникненням ажіотажного попиту через недостатню пропозицію цих продуктів в Україні та країнах-імпортерах унаслідок як слабкого врожаю минулого року, так і порівняно несприятливих погодних умов у квітні поточного року. Крім того, вищими темпами зростали ціни на молоко. Дещо стримувало інфляцію сирих продуктів здешевлення фруктів. Також тривало падіння цін на яйця з огляду на значний приріст продукції в птахівництві.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін очікувано знизилися до 18,2% р/р. Незначене прискорення підвищення цін на алкогольні напої та проїзд у залізничному транспорті було нівельоване уповільненням подорожчання тютюнових виробів, послуг міського транспорту та тарифів на холодне водопостачання та каналізацію.

Ціни на паливо залишилися нижчими, ніж у минулому році на 0,2% р/р. Водночас їх падіння суттєво сповільнилося як під впливом зростання світових цін на нафту, так і через виникнення вже згадуваних складнощів з імпортом енергоресурсів з Білорусі та Росії.