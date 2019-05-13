ГПУ взяла "на гачок" керівництво держави у справі "ПриватБанку"

Генеральна прокуратура України (ГПУ) почала розслідування за фактом можливого втручання президента Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Національного банку Якова Смолія в діяльність суддів Окружного адміністративного суду Києва у справі про націоналізацію "ПриватБанку".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу суду.

Як зазначається, судді колегії, яка ухвалила рішення про незаконність націоналізації "ПриватБанку", звернулися до керівництва ГПУ та Державного бюро розслідування з заявами про вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, судді просили розпочати досудове розслідування стосовно президента, міністра юстиції та голови НБУ і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Вони вважають, що керівництво держави зробило заяви, які нібито є прямою загрозою судовій системі України, зазіханням на її незалежність і неупередженість.

"За результатами розгляду заяви суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Генеральною прокуратурою України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019", - повідомили у прес-службі суду.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку".