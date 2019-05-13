"ПриватБанку" та ще 28 українським банкам влаштують стрес-тестування

Національний банк України (НБУ) у рамках оцінки стійкості банків і банківської системи України розпочав стрес-тестування 29 найбільших фінустанов України.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на офіційний сайт Нацбанку.
За попередніми оцінками регулятора, кількість банків, які потребуватимуть вливання капіталу за базовим та негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться в порівнянні з попереднім роком.
Стрес-тестування здійснюється додатково до оцінки якості активів щодо 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. До переліку потрапили установи, які станом на 1 листопада 2018 року були найбільшими за трьома показниками: обсяг активів зважених на ризик (вага – 40%), депозити фізичних осіб (50%) та кредити фізичним особам (10%).
У 2019 році стрес-тестування пройдуть такі банки:
- ПриватБанк
- Ощадбанк
- Альфа-Банк
- Райффайзен Банк Аваль
- Укрексімбанк
- ПУМБ
- Укргазбанк
- УкрСиббанк
- ОТП Банк
- КредіАгріколь Банк
- Акціонерний банк "Південний"
- Таскомбанк
- Кредобанк
- Сбербанк
- Прокредит Банк
- Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку)
- Мегабанк
- Банк Кредит Дніпро
- Універсал Банк
- А-Банк
- Промінвестбанк
- Ідея Банк
- Банк "Восток"
- МТБ Банк
- Банк Інвестицій та Заощаджень
- Індустріал Банк
- Банк "Глобус"
- Міжнародний інвестиційний банк
- Банк "Форвард"
"Оцінка якості активів є обов’язковою для всіх банків. У 2019 році її проходитимуть 76 із 77 установ, які мають банківські ліцензії ("Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходить оцінку стійкості)", - зазначили в НБУ.
Крім того, Нацбанк розпочав проведення другого етапу оцінювання стійкості банків – опрацювання результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.
Регулятор повідомляє, що упродовж другого кварталу буде змінено методику визначення системно важливих банків та оприлюднено оновлений перелік таких фінустанов. У майбутньому Нацбанк вимагатиме від них формувати буфер системної важливості, про умови запровадження якого завчасно попередить банки.
Нагадаємо, у квітні Мінфін повідомів про намір провести стрес-тестування на трьох державних компаніях України. Йдеться про компанії НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізницю" та "Енергоатом".