"ПриватБанку" та ще 28 українським банкам влаштують стрес-тестування

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на офіційний сайт Нацбанку.

За попередніми оцінками регулятора, кількість банків, які потребуватимуть вливання капіталу за базовим та негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться в порівнянні з попереднім роком.

Стрес-тестування здійснюється додатково до оцінки якості активів щодо 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. До переліку потрапили установи, які станом на 1 листопада 2018 року були найбільшими за трьома показниками: обсяг активів зважених на ризик (вага – 40%), депозити фізичних осіб (50%) та кредити фізичним особам (10%).

У 2019 році стрес-тестування пройдуть такі банки:

ПриватБанк Ощадбанк Альфа-Банк Райффайзен Банк Аваль Укрексімбанк ПУМБ Укргазбанк УкрСиббанк ОТП Банк КредіАгріколь Банк Акціонерний банк "Південний" Таскомбанк Кредобанк Сбербанк Прокредит Банк Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку) Мегабанк Банк Кредит Дніпро Універсал Банк А-Банк Промінвестбанк Ідея Банк Банк "Восток" МТБ Банк Банк Інвестицій та Заощаджень Індустріал Банк Банк "Глобус" Міжнародний інвестиційний банк Банк "Форвард"

"Оцінка якості активів є обов’язковою для всіх банків. У 2019 році її проходитимуть 76 із 77 установ, які мають банківські ліцензії ("Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходить оцінку стійкості)", - зазначили в НБУ.

Крім того, Нацбанк розпочав проведення другого етапу оцінювання стійкості банків – опрацювання результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

Регулятор повідомляє, що упродовж другого кварталу буде змінено методику визначення системно важливих банків та оприлюднено оновлений перелік таких фінустанов. У майбутньому Нацбанк вимагатиме від них формувати буфер системної важливості, про умови запровадження якого завчасно попередить банки.

Нагадаємо, у квітні Мінфін повідомів про намір провести стрес-тестування на трьох державних компаніях України. Йдеться про компанії НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізницю" та "Енергоатом".