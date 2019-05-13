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"ПриватБанку" та ще 28 українським банкам влаштують стрес-тестування

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Національний банк України (НБУ) у рамках оцінки стійкості банків і банківської системи України розпочав стрес-тестування 29 найбільших фінустанов України. 

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на офіційний сайт Нацбанку.

За попередніми оцінками регулятора, кількість банків, які потребуватимуть вливання капіталу за базовим та негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться в порівнянні з попереднім роком.

Стрес-тестування здійснюється додатково до оцінки якості активів щодо 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. До переліку потрапили установи, які станом на 1 листопада 2018 року були найбільшими за трьома показниками: обсяг активів зважених на ризик (вага – 40%), депозити фізичних осіб (50%) та кредити фізичним особам (10%).

У 2019 році стрес-тестування пройдуть такі банки:

  1. ПриватБанк
  2. Ощадбанк
  3. Альфа-Банк
  4. Райффайзен Банк Аваль
  5. Укрексімбанк
  6. ПУМБ
  7. Укргазбанк
  8. УкрСиббанк
  9. ОТП Банк
  10. КредіАгріколь Банк
  11. Акціонерний банк "Південний"
  12. Таскомбанк
  13. Кредобанк
  14. Сбербанк
  15. Прокредит Банк
  16. Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку)
  17. Мегабанк
  18. Банк Кредит Дніпро
  19. Універсал Банк
  20. А-Банк
  21. Промінвестбанк
  22. Ідея Банк
  23. Банк "Восток"
  24. МТБ Банк
  25. Банк Інвестицій та Заощаджень
  26. Індустріал Банк
  27. Банк "Глобус"
  28. Міжнародний інвестиційний банк
  29. Банк "Форвард"

"Оцінка якості активів є обов’язковою для всіх банків. У 2019 році її проходитимуть 76 із 77 установ, які мають банківські ліцензії ("Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходить оцінку стійкості)", - зазначили в НБУ.

Крім того, Нацбанк розпочав проведення другого етапу оцінювання стійкості банків – опрацювання результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

Регулятор повідомляє, що упродовж другого кварталу буде змінено методику визначення системно важливих банків та оприлюднено оновлений перелік таких фінустанов. У майбутньому Нацбанк вимагатиме від них формувати буфер системної важливості, про умови запровадження якого завчасно попередить банки.

Нагадаємо, у квітні Мінфін повідомів про намір провести стрес-тестування на трьох державних компаніях України. Йдеться про компанії НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізницю" та "Енергоатом".