В Україні пустять з молотка активи ЗАЗ на 420 млн грн

Задля відновлення платоспроможності Запорізького автомобілебудівного заводу (ЗАЗ), єдиного в галузі підприємства, що володіє повним циклом виробництва автомобілів, частина його майна, що не задіяна в головних виробничих циклах (зварювання, фарбування, збирання), виставлена на продаж.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укравтопром.

Таким правом скористався один із заставних кредиторів підприємства. Щоб погасити вимоги за кредитними зобов’язаннями, частина майна підприємства буде реалізована через відкритий аукціон.

"Реалізація майна Запорізького автомобілебудівного заводу на користь кредитора через відкритий аукціон відповідає світовій практиці вирішення подібних питань. На жаль, кредитор підприємства не виявив бажання підтримати завод, як це зробили інші кредитори, і скористався своїм правом. Проте, ми впевнені, що не дивлячись на складну ситуацію, завод впорається, реалізує план санації та згодом повернеться до своєї діяльності з випуску автомобілів", – зазначив керуючий санацією заводу Віталій Василик.

На сайті Української центральної універсальної біржі опублікований перелік майна ЗАЗу, що виставлений для продажу на аукціон. Йдеться про об’єкти нежитлової нерухомості (склади, виробничі цехи, котельні, їдальні, пральні, побутові приміщення та інші об’єкти) загальною площею 142,2 тис. кв. метрів, а також обладнання та устаткування. Загальна вартість лоту – 419,360 млн грн (включаючи ПДВ).

Нагадаємо, у кінці минулого року cтосовно ЗАЗу порушили справу про відновлення платоспроможності в зв’язку з важким економічним становищем підприємства.

Критичне становище заводу викликане кількома причинами, зокрема стрімким скороченням ринку нових автомобілів в результаті масового та неоподаткованого імпорту вживаних автомобілів із Європи. Цю ситуацію підсилювала експансія дешевих автомобілів із пострадянських держав, які субсидують розвиток власного автомобілебудування і, відповідно, надають українським споживачам нові авто за ціною нижче собівартості. Окрім цього, завод втратив зовнішні ринки збуту в результаті змін геополітичних умов.

На фоні цих факторів відбулося катастрофічне зростання боргових зобов’язань ЗАЗ за валютними кредитами, викликане девальвацією національної валюти.

У квітні поточного року комітет кредиторів схвалив план санації підприємства, який був розроблений заводом та арбітражним керуючим. Невдовзі суд ухвалив рішення про введення цього плану в дію. Він передбачає відновлення платоспроможності заводу та збереження інфраструктури і виробничих потужностей.