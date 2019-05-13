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Mastercard інвестував у фінтех-стартап з українським корінням

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Британська компанія Mastercard вирішила профінансувати маркетингову кампанію fintech-проекту Koto.

Про це повідомив співзасновник стартапу та проекту Monobank Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"У нашому британському Koto сталося знакова подія. Ми отримали першу "інвестицію". Британський Mastercard повірив в наш проект і виділив перші гроші на його маркетинг. Кошти ми вже отримали на свій рахунок", - написав Дубілет.

Він наголосив, що міжнародна компанія виділила гроші на стартап на стадії, коли ще він не запустився і навіть не отримав ліцензію.

 

Довідка: Koto - мобільний банк, який створюють у Великій Британії колишні співробітники "ПриватБанку" Дмитро Дубілет, Олег Гороховський і Михайло Рогальський. В Україні вони розвивають інтернет-банк Monobank.

 