Глава податкової анонсував реформу системи з ФОПами

Про це Верланов повідомив в інтерв'ю Радіо НВ, інформує БІЗНЕС.

Він вважає, що для вирішення цієї проблеми нові закони не потрібні. "Ми будемо шукати аргументи в існуючому законодавстві, в судовій практиці, в Кодексі законів про працю про те, що є ситуації, в яких це є зловживанням. Концепція зловживання правом відома. Думаю, ми попрацюємо в цьому напрямку", - сказав глава ДПС.

Верланов назвав великим викликом для економіки те, що практично весь малий і середній бізнес так чи інакше пов'язаний з ФОПами і юридичними особами на спрощеній системі оподаткування.

"Розбиття цих малих і середніх бізнесів на декілька або на декілька десятків чи сотень ФОПів не дає фактично консолідувати звітність компанії, показати вартість цього бізнесу, відповідно бізнес перестає розвиватися", - заявив він.

Глава Податкової повідомив, що 98,5% податку на прибуток в Україні платить всього 5 тис. компаній, хоча зареєстровано близько 0,5 млн. "Ми бачимо, що у нас фактично немає цього консолідованого середнього бізнесу. Він де-факто є, але де-юре його немає", - сказав Верланов.

За його словами, через це бізнес не може отримати капітал для розширення бізнесу, впровадження інновацій, виходу на міжнародні ринки. "Реформа системи з ФОПами і спрощеною системою оподаткування на часі", - резюмував податківець.

Нагадаємо, на початку травня у команді обраного президента Володимира Зеленського повідомили про намір розробити законопроект, який має звільнити фізосіб-підприємців від сплати ЄСВ, якщо вони не здійснюють діяльність.

Водночас у Спілці підприємців України розробили власну концепцію, яка передбачає поступове (в три етапи) зменшення ЄСВ до повного його скасування.

Згодом у команді Зеленського запропонували списати ФОПам більше 7,4 млрд грн заборгованості за ЄСВ, що накопичилася станом на 1 січня 2019 року.

Довідка: Бізнес, підписуючи цивільно-правовий договір з ФОП, звільняється від сплати 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівників.

А ФОП 3-ї групи на спрощеній системі оподаткування сплачує до держбюджету тільки 5% від отриманих грошей і мінімальний місячний соціальний внесок (918 грн на лютий 2019 року).

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