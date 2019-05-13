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Володимира Кличка визнали "Інноватором року" в Німеччині

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Легенда світового боксу, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, успішний підприємець, автор інноваційного методу "Управління викликами" Володимир Кличко отримав престижну німецьку премію DDW "Інноватор року 2019".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Klitschko-brothers.com.

Вручення премії відбулося 9 травня на урочистому заході в Бізнес-клубі Дюссельдорфа (Німеччина).

"Його кар'єрний шлях в якості творця життєвої філософії "Управління викликами" і розробника методу "F.A.C.E. the Challenge" ілюструє здатність активно стимулювати зміни. Хоча навіть "перша фаза життя" Володимира Кличка, який виріс із простого українського хлопчика в найуспішнішого боксера суперважкої ваги всіх часів (комбінований рейтинг) - це історія успіху, оскільки такі перипетії рідкість. Унікальні спортивні досягнення багаторазового чемпіона світу з боксу і його старшого брата Віталія супроводжувалися зразковим моральним духом, соціальним зобов'язанням і дуже успішним підприємницьким самоврядуванням. Всі разом - сума трофеїв", - зауважили організатори премії.

Володимир Кличко, у свою чергу, зізнався, що гордий отримати високе визнання своїх досягнень і в другій професії.

"Вчора мене нагородили. Я отримав в цьому році почесну нагороду, удостоївшись хвалебних промов від моїх колег і союзників не за мої спортивні досягнення, а за мою другу кар'єру і мій метод "Управління викликами". Насправді я дуже гордий", - написав Кличко на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, що премію "Інноватор 2019 року" вручив бізнес-портал "Економіка Німеччини" (Die Deutsche Wirtschaft (DDW).

На престижну нагороду номінувалися  інноватори зі сфер технології, цифрових рішень, виробництва, державного сектора, інноваційного менеджменту, маркетингу та консалтингу. Серед претендентів  – концерни та світові лідери, сімейні підприємства, малі та середні підприємства, стартапи та індивідуальні консультанти.

Переможця обирали з 20 кандидатів шляхом опитування близько 80 тисяч  підприємців та керівників Німеччини. У голосуванні могли брати участь також ті, хто цікавиться справами бізнесу.

Нагадаємо, у січні 2018 року в рамках форуму в Давосі брати Клички отримали нагороду за "просування позитивного образу України в світі".

 

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