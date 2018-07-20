ВС задовільнив позов Ощадбанку щодо стягнення з "Укртелекому" заборгованості

Верховний суд скасував рішення господарського суду Києва про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між банком і "Укртелекомом", на суму понад мільярд гривень

Державний Ощадбанк (Київ) у Верховному суді України (ВС) отримав право на примусове стягнення з ПАТ "Укртелеком" заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій ТОВ "ЕСУ" на суму 1,1 млрд грн, однак оператор має намір продовжувати захист своїх інтересів у суді, передає Інтерфакс-Україна.

"Верховний суд постановою від 17 липня 2018 року частково задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку і скасував рішення господарського суду Києва від 27 листопада 2017 року і постанову Київського апеляційного господарського суду від 10 квітня 2018 року про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між банком і "Укртелекомом", на суму понад мільярд гривень", — повідомляється в прес-релізі банку.

Згідно з повідомленням, Ощадбанк отримав право на примусове стягнення з "Укртелекому" заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій на суму 1,1 млрд грн. Відповідний позов банку вже перебуває на розгляді Господарського суду Києва.

У банку нагадали, що 15 вересня 2015 року між "Укртелекомом" і Ощадбанком було укладено договір, згідно з яким банк зобов'язався передати у власність "Укртелекому", а останній зобов'язався не пізніше 15 березня 2017 року вжити і оплатити облігації ТОВ "ЕСУ" серії "С" у кількості 1 млн штук за 1 млрд грн плюс накопичений купонний дохід за облігаціями на дату продажу.

"У серпні 2017 року, щоб уникнути виконання зобов'язань за договором, "Укртелекомом" до Господарського суду Києва було подано позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов'язань за договором припиненими", — наголошується в повідомленні банку.

При цьому, суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов, проте 17 липня 2018 року за касаційною скаргою банку судові рішення були скасовані і справу направлено на розгляд до суду першої інстанції.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор з корпоративних комунікацій ПАТ "Укртелеком" Михайло Шуранов, оператор здивований рішенням суду, який повернув справу на розгляд до господарського суду і скасував рішення судів двох попередніх інстанцій, які визнали необґрунтованими вимоги Ощадбанку до "Укртелекому".

"Як вам відомо, нарзі між ТОВ" ЕСУ "і Ощадбанком триває судовий спір щодо боргових зобов'язань ТОВ "ЕСУ", коректного розрахунку їхнього розміру, а також порядку і строків їх погашення. При цьому, в рамках цієї суперечки Ощадбанк намагається висунити претензії не лише до ТОВ "ЕСУ" як позичальника, але й до "Укртелекому", — зазначив він.

М.Шуранов заявив, що "Укртелеком" вважає такі вимоги безпідставними і має намір продовжити захист своїх інтересів у суді.