Hutchison Ports тянут в Черноморск ради пиара – эксперт

При этом сам Hutchison Ports не особо хочет заходить в Украину, - заявил координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Александр Захаров. По его словам, Hutchison Ports не нужна Украина с ее требованиями, в том числе и по социальным гарантиям для трудового коллектива порта.

"Проект с Hutchison Ports совершенно никому не нужен, кроме самого министра инфраструктуры. Вот он его тянет, он о нем говорит. Непонятно зачем он этим "Гиперлупом" (Hyperloop – ред.) занимается и непонятно зачем тянет сюдаHutchison Ports. Эта схема не нужна ни Фонду госимущества, ни собственно порту "Черноморск", ни профсоюзу порта. Она никому не нужна. Она нужна для пиара самого министра",- считает Захаров.

Эксперт пояснил, что не видит никакой активности со стороны самого Hutchison Ports. А это говорит о том, что китайский оператор и не пытается пробиваться в Украину, заняв выжидательную позицию. Если ему будут предлагать в нагрузку какие-либо социальные требования, дополнительные условия по инвестициям, скорее всего, он откажется от "Черноморска". Захаров считает, что украинский порт малопривлекателен для глобального оператора, поскольку контейнерных грузов в Украине хватает, чтобы загрузить 20% существующих мощностей. А перспектив существенного роста нет.

"Hutchison Ports понимают, что грузопотоков у них нет. Контейнерные перевозки зависят от линейного судоходства. От таких линий, как Маерск, CMA. А они на год вперед объявляют свое расписание – направления, порты, маршруты. То есть, если сюда приходит Hutchison Ports, он должен грузы какой-либо из этих линий, которые уже работают в Одессе, забрать из Одесского, Рыбного или Южного порта и перенаправить в Черноморск. Обдерут главным образом даже не частные терминалы типа Рыбного порта. Обдерут тот терминал в Одесском порту, в который государство вложило 500 млн долл. своих государственных денег – вот он останется без грузов", - подчеркнул Захаров.

Эксперт добавил, что Hutchison Ports, скорее всего, уже разобрались в украинских реалиях и понимают бесперспективность любых своих вложений в "Черноморск". И поэтому могут согласиться взять в аренду 43 га территории и причалы №1-6 разве что на практически бесплатных для себя условиях. По мнению Захарова, Мининфраструктуры смотрит не в ту сторону, поскольку украинской портовой отрасли нужны не гипер-технологии перевалки, а порядок с таможней и искоренение искусственных препятствий, которые тормозят грузы.

"Что может сделать Hutchison Ports своими инвестициями? Он может на 5 минут ускорить выгрузку каждого контейнера с судна или на 15 минут ускорить его погрузку со склада на грузовик. Но у нас проблема не в этом. А в том, что этот грузовик потом с контейнером стоит двое суток оформляется в порту. Кроме того, Hutchison Ports отдаст 50 долл. экологической службе, еще заплатит за право проезда какому-нибудь платному шлагбауму на выезде из порта. Вот тут у нас проблема, а не ускорение работы с терминалом", - уверен Захаров.

Кроме того, эксперт подтвердил опасения портовиков "Черноморска". По его словам, Hutchison Ports использует полностью роботизированные технологии, которым в большинстве портов мира люди практически не нужны. Поэтому обещание сохранить даже 250 рабочих мест из тысячи – это уже много.

Источник: KP.UA