За перше півріччя «Укрнафта» сплатила 7,4 мільярда податків

В цю суму входить і 690 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу

Найбільша нафтовидобувна компанія України «Укрнафта» в січні-червні 2018 року сплатила податків на суму 7,4 млрд грн, у тому числі 690 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу, інформує УНІАН.

Про це повідомила прес-служба компанії.

«За січень-червень 2018 року «Укрнафта» сплатила податків на суму 7,4 млрд грн, у тому числі 690 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія продовжує виплачувати податковий борг на регулярній основі одночасно зі сплатою всіх поточних податкових зобов'язань», — відзначили в прес-службі, уточнивши, що консервативний план «Укрнафти» передбачає виплату 1,2 млрд грн боргу в 2018 році. Станом на 30 червня, розмір простроченого боргу «Укрнафти» становив 11,05 млрд грн.

Разом з тим компанія зазначає, що не змінилися і ризики для погашення податкового боргу: це спроби блокування спецдозволів з боку регуляторних органів, а також проблеми в системі державних аукціонів з продажу нафти, через які «Укрнафта» реалізує нафту і конденсат, і на яких початкова ціна встановлюється відповідно до затвердженого державою порядку.

«Пропозиції «Укрнафти» щодо реформування механізму держаукціонів були реалізовані не в повному обсязі та конкуренція на них залишається обмеженою. Зокрема, в першому півріччі 12 аукціонів, щодо яких компанія подавала заявки, дійсними визнано лише шість», — йдеться в повідомленні.