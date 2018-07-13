"Центренерго" планує імпортувати 1,5 млн тонн вугілля

За даними компанії, 600 тис. тонн вугілля планується імпортувати через ДП "Миколаївський торговий порт "Южний" і ТОВ "ТІС-Термінал", ще 300 тис. тонн – через ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Енергогенерувальна компанія ПАТ "Центренерго" має намір імпортувати через морські порти 1,5 млн тонн вугілля на період із 1 вересня 2018 року до 31 травня 2019 року, свідчать дані, оприлюднені в системі ProZorro, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідні цифри зазначено в тендерній документації "Центренерго" з вибору підрядників для надання послуг транспортно-експедиційного обслуговування.

Очікувана вартість послуг транспортно-експедиційного обслуговування — 335,850 млн грн (без ПДВ).

Як повідомлялося, "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт. Підприємство перебуває в управлінні Фонду державного майна України, готується до приватизації.