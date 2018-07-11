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05
Ср., черв.
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Нібулон позичив 80 млн доларів у європейських банків

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Український агрогігант планує вкласти ці кошти у фінансування потреб компанії в оборотному капіталі, пов'язаних із закупівлею продукції

ING Bank NV, синдикат європейських комерційних банків і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписали угоду про надання агрокомпанії Нібулону синдикованого кредиту в розмірі $80 млн, передає НВ-Бізнес.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Відзначається, що кошти будуть спрямовані на фінансування потреб компанії в оборотному капіталі, пов'язаних із закупівлею продукції в Україні і її експортом на світовий ринок.