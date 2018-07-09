З 2014 року на птахівництво отримало преференцій на 1,3 мільярда доларів

Протягом 2014-2017 років загальна державна фінансова підтримка птахівничих підприємств в Україні становила 5 мільярдів гривень щорічно. Загальна сума преференцій галузі за цей період сягнула рекордних 1,3 мільярда доларів, пише Укрінформ.

Про це сказав завідувач відділу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Леонід Тулуш, презентуючи результати аналізу ефективності державної фінансової підтримки розвитку аграрного сектору економіки та її впливу на розвиток різних галузей сільгоспвиробництва в Україні.

«Так, протягом 2014-2017 років птахівничі підприємства змогли акумулювати у своєму розпорядженні рекордні для аграрного сектора економіки обсяги державної підтримки у формі податкових преференцій. За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, вони перевищили 20,5 млрд грн, або 1,3 млрд дол. США за офіційним курсом НБУ за відповідні періоди», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці бюджетні кошти були залучені птахівниками через різні інструменти фіскального стимулювання.

«Левову їх частку — 50% — склали суми ПДВ-акумуляції, яка надавала можливість залишати у розпорядженні птахівничих підприємств належних держбюджету сум ПДВ. За 2014-2017 роки обсяги ПДВ-акумуляції лише по діяльності з виробництва та переробки м'яса птиці перевищили 6,5 млрд грн, або 340 млн дол. США», — інформують в Інституті.

Так, за рахунок звільнення від стандартного порядку сплати податку на прибуток птахівники за останні чотири роки змогли отримати додаткових фінансових ресурсів у обсязі 6,2 млрд грн, або 380 млн дол. США за офіційним курсом НБУ за відповідні періоди.

При цьому пільга у вигляді звільнення від прямого оподаткування прибутку птахівничих підприємств, генерованого діяльністю з виробництва та переробки м'яса птиці, за 2014-2017 роки перевищила 3,9 млрд грн, або 185 млн дол. США.

За даними Інституту, сприятливий режим оподаткування ПДВ експортних поставок продукції птахівництва, який передбачав здійснення ПДВ-відшкодування при експорті — в умовах, коли за неперероблену рослинницьку продукцію експортне ПДВ-відшкодування не здійснювалось, — забезпечив птахівничим підприємствам за 2014-2017 роки 4,4 млрд грн, або 285 млн дол. США додаткових фінансових ресурсів. З них по діяльності з виробництва та переробки м'яса птиці — майже 3,0 млрд грн, або 195 млн дол. США.

Таким чином, протягом 2014-2017 років загальна державна фінансова підтримка птахівничих підприємств сягала 5 млрд грн щорічно. У 2015 році обсяги підтримки по відношенню до сукупного обсягу доходів птахівничих підприємств перевищили 12,5%, при досить високій рентабельності птахівничого бізнесу, якої він досяг ще у 2014 році.

За період 2014-2017 років прибутки підприємств від діяльності, пов'язаної з виробництвом м'яса птиці та яєць, склали сукупно понад 34 млрд грн. При цьому держава продовжувала дотувати галузь, наголосив експерт.