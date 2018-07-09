Україна збільшила експорт металобрухту в три рази

У січні-червні було експортовано металобрухту на 89,1 млн доларів, що більше ніж в три рази більше, ніж за аналогічний період минулого року

За перше півріччя 2018 го українські підприємства збільшили експорт металобрухту в грошовому вираженні в 3,2 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року — до $89,1 млн ($28,2 млн в січні-червні-2017). Про це свідчить митна статистика Державної фіскальної служби України (ДФС), передає НВ-Бізнес з посиланням на агентство Інтерфакс-Україна.

При цьому, в натуральному вираженні експорт брухту чорних металів зріс в 2,1 рази — до 270,3 тис. тонн (за січень-червень-2017 — майже 131 тис. тонн).

У той же час, в січні-червні поточного року країна наростила імпорт металобрухту в натуральному вираженні на 71,3% в порівнянні з січнем-червнем 2017 го — до 22,4 тис. тонн (за січень-червень-2017 — 13 тис. тонн). У грошовому вираженні імпорт зріс на 61,2%, до $18,8 млн.

Ввезення металобрухту в січні-червні 2018 року здійснювався в основному з Туреччини (71,8% поставок в грошовому вираженні), РФ (11,1%) та Словаччині (9%); експорт — в Молдову (71,8%), Туреччину (26,8) і Нідерланди (0,9%).

Нагадаємо, що в 2017 році Україна збільшила експорт металобрухту на 78,5% в порівнянні з 2016 роком — до 486,5 тис. тонн, у грошовому вираженні — в 2,5 рази, до $121,3 млн, імпорт в натуральному вираженні — на 15,5%, до 25,3 тис. тонн, у грошовому вираженні — в 2,7 рази, до $25,6 млн.