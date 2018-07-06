Україна тепер може експортувати м'ясо до Туреччини

Держпродспоживслужба і компетентний орган Республіки Туреччина погодили ветеринарний сертифікат здоров'я для м'яса, призначеного для імпорту до Туреччини з України

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і компетентний орган Республіки Туреччина погодили ветеринарний сертифікат для експорту м'яса з України, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, інформує УНІАН.

«Держпродспоживслужба і компетентний орган Республіки Туреччина погодили ветеринарний сертифікат здоров'я для свіжого, охолодженого, замороженого м'яса в тушах і м'яса обвалки великої рогатої худоби, призначеного для імпорту до Туреччини з України», — йдеться в повідомленні.