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Україна тепер може експортувати м'ясо до Туреччини

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Держпродспоживслужба і компетентний орган Республіки Туреччина погодили ветеринарний сертифікат здоров'я для м'яса, призначеного для імпорту до Туреччини з України

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і компетентний орган Республіки Туреччина погодили ветеринарний сертифікат для експорту м'яса з України, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, інформує УНІАН

«Держпродспоживслужба і компетентний орган Республіки Туреччина погодили ветеринарний сертифікат здоров'я для свіжого, охолодженого, замороженого м'яса в тушах і м'яса обвалки великої рогатої худоби, призначеного для імпорту до Туреччини з України», — йдеться в повідомленні. 

 