Держшахти потребують 3 млрд грн дотацій на рік

Вугілля з держшахт має вищу собівартість ніж його продаж, що є головною причиною потреби в таких великих дотаціях

Собівартість вугілля, яке видобувають українські державні шахти, залишається значно вищою за його ціну продажу, що потребує від держави щорічно 3 млрд грн дотацій, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібна абсолютно нова політика у вугільній галузі. Й таке завдання перед міністерством стоїть. Я вважаю, що за це персонально відповідає міністр (енергетики та вугільної промисловості) Ігор Насалик", — сказав прем'єр на годині уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

За його словами, поточного року для виплати зарплат шахтарям і погашення боргів за ними з бюджету необхідно додатково виділити ще 1,5 млрд грн.

І.Насалик повідомив, що найближчими днями на погашення боргів буде спрямовано 324 млн грн, а повністю цю проблему планується вирішити до кінця року шляхом ухвалення відповідного закону в парламенті.

Глава Міненерговугілля також поскаржився, що у п'ятницю вранці до нього прийшла делегація з шахтарями "напідпитку" на чолі з керівником Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайлом Волинцем. За словами міністра, він викликав для тестів відповідні служби, сам пройшов такий тест, тоді як шахтарі відмовилися це зробити.

Під час години уряду депутат Сергій Сажко заявив, що наразі накопичено борги з зарплати перед шахтарями за три місяці, й наступного вівторка очікується чергова їх акція протесту в Києві.