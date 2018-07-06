Українці продовжують надавати перевагу електромобілям

Попит на електромобілі за перше півріччя зріс до 1,9 тис. одиниць

Продажі електромобілів в Україні у січні-червні підвищилися у 1,5 рази - до 1,9 тис. одиниць у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, пише НВ-Бізнес.

Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Відзначається, що зростання попиту відбувалося в основному за рахунок імпорту машин, що були в експлуатації, частка яких в первинних реєстраціях склала 85%.

Найбільшим попитом користувалися електрокар Nissan Leaf - 1,3 тис. автомобіля. Другим за популярністю став автомобіль BMW i3, який вибрали 129 покупців. Третє місце належить Tesla Model S, власниками якої стали 95 осіб. На четвертому місці залишається Mercedes-Benz B, в активі якого 57 реєстрацій. Замикає п'ятірку лідерів Smart Fortwo Electric Drive - придбано 50 електромобілів.