Європарламент схвалив виділення 1 млрд євро Україні

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні схвалив виділення Європейським Союзом 1 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, передає Фінанси.

Про це повідомив представник України в ЄС, посол України в Бельгії за сумісництвом Микола Точицький в мікроблозі Twitter.