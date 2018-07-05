Європарламент схвалив виділення 1 млрд євро Україні

Сьогодні президент Європарламенту схвалив надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро
Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні схвалив виділення Європейським Союзом 1 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, передає Фінанси.
Про це повідомив представник України в ЄС, посол України в Бельгії за сумісництвом Микола Точицький в мікроблозі Twitter.
“Рішення ЄП і Ради з надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом Таяні і головуванням Австрії напередодні 20-го саміту” Україна – ЄС”. Велике спасибі за підтримку всім друзям України в ЄС!” – написав він.