«Укрнафта» сплатила 3 мільярди ренти за видобуток нафти і газу

За п'ять місяців нафтовидобувна компанія «Укрнафта» сплатила 3 мільярди до бюджетів усіх рівнів

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» за січень-травень цього року сплатила 3 млрд грн ренти за видобуток нафти і газу, з цієї суми 149,8 млн грн були спрямовані в місцеві бюджети. Про це повідомляє прес-служба компанії, інформує УНІАН.

«В цілому за п'ять місяців видобутку компанія перерахувала майже 3 млрд грн рентної плати до бюджетів усіх рівнів», — повідомили в компанії.

Зокрема, за травень 2018 року компанія сплатила до державного та місцевих бюджетів всіх рівнів 631,2 млн. грн рентної плати

Згідно з повідомленням, найвагоміші надходження отримали громади і обласні бюджети Сумської (64,9 млн грн), Івано-Франківської (33 млн грн), Полтавської (23 млн грн) і Чернігівської (14,6 млн грн) областей.

«За попередніми оцінками, в 2018 році «Укрнафта» виплатить близько 6,5 млрд грн ренти, отже, в бюджети областей, районів і громад повинні надійти близько 320 млн грн», — додали в компанії.