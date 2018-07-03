4 липня планується підписання Закону «Про валюту»

Президент Петро Порошенко заявив, що в середу, 4 липня, підпише Закон «Про валюту», повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав під час українсько-сербського бізнес-форуму, який транслювався на сторінці Президента у Facebook.

«Завтра я підпишу Закон «Про валюту», який був поданий мною і проголосований парламентом. І це буде найбільша лібералізація із 1993 року, яка взагалі коли-небудь була в Україні. Ми не будемо мати взагалі ніяких обмежень, і це дуже повпливає на ситуацію для інвесторів у дуже короткий період часу», — сказав Порошенко.

Верховна Рада 21 червня 2018 року ухвалила Закон "Про валюту", що забезпечить перехід України до нової моделі валютного регулювання, яка впроваджує принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом».