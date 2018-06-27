Держбюджет отримав 71 млн гривень дивідендів від "Аграрного фонду"

За 2017 рік Держпідприємство отримало 94,8 млн грн чистого прибутку, 75% якого мало сплатити в держбюджет

Державне підприємство з форвардних закупівель "Аграрний фонд" перерахувало до держбюджету 71 млн грн дивідендів за підсумками діяльності підприємства за 2017 рік, повідомила прес-служба компанії, інформує УНІАН.

Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, до 1 липня вони повинні були заплатити державі 75% від отриманого за 2017 рік чистого прибутку, який становив 94,8 млн грн.

У 2017 році «Аграрний фонд» виплатив дивіденди у розмірі 50% від чистого прибутку за 2016 рік у сумі 24,36 млн грн.