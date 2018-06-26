Курс криптовалют повільно зростає

Найбільші за капіталізацією криптовалюти продовжують зростати, Bitcoin до 6 236 доларів за одиницю

У вівторок, 26 червня, найбільш ліквідні криптовалюти знову зміцнилися у ціні, інформує НВ-Бізнес.

Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap станом на 10:00 за Києвом.

Так, за останні 24 години Bitcoin піднявся на 1,56%, до $6 236, Ethereum — на 1,39% до $458,09, Ripple — на 0,74%, до $0,481, Bitcoin Саsh — на 0,49%, до $752,573, EOS — на 3,17%, до $8,18.

Торгові обсяги за минулу добу склали: Bitcoin — $5,7 млрд, Ethereum — $4,3 млрд, Ripple — $228,9 млн, Bitcoin Саsh — $395,6 млн, EOS — $833,1 млн.

Капіталізація Bitcoin на даний момент складає $107,2 млрд, Ethereum — $45,9 млрд, Ripple — $18,9 млрд, Bitcoin Саsh — $12,9 млрд, EOS — $7,3 млрд.

Загальна капіталізація всіх криптовалют на даний час зросла до $255 млрд.