З початку року українське промвиробництво зросло на 2,6%

За даними Держстату, у травні проти квітня зростання склало 2,2%, а проти травня 2017 року — 2,9%

У січні–травні 2018 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,6%, порівняно із аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.

“У січні—травні 2018 року порівняно із січнем—травнем 2017 року індекс промислової продукції склав 102,6%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — 102%, переробній — 102,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 104,2%”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у травні проти квітня зростання склало 2,2%, а проти травня 2017 року — 2,9%.