Україна збільшила товарообіг агропродукцією з Німеччиною майже на 50%

Товарообіг аграрними і харчовими товарами між Україною та Німеччиною у січні-квітні 2018 року зріс на 49%, або на 79,6 мільйона доларів, до 239,039 мільйона доларів, пише УНІАН.

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофимцева.

"За результатами січня-квітня 2018 року товарообіг аграрними і харчовими товарами склав 239 мільйонів доларів (зростання на 79,6 мільйона доларів у порівнянні з 2017 роком", — йдеться в повідомленні. Зазначається, що експорт за цей період становить 88,2 мільйона доларів, а імпорт — 150,8 мільйона доларів.

За словами заступника міністра, основними товарами експорту в січні-квітні стали насіння олійних культур — 22,3 мільйона доларів, зернові злаки — 12,2 мільйона доларів, соки — 7,9 мільйона доларів, мед — 9,5 мільйона доларів, м'ясо і субпродукти — 11,9 мільйона доларів та інші.

При цьому імпортували з ФРН какао-боби і шоколад - 12,6 мільйона доларів, шрот та інше - 15,2 мільйона доларів, тютюн і вироби з нього - 14,5 мільйона доларів, риба — 9,3 мільйона доларів, живі тварини - 6,6 мільйона доларів та інші товари на суму 25,6 мільйона доларів.